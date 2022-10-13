Человек погиб при обрушении металлических конструкций на стройке в Москве

В Москве человек погиб при обрушении металлических конструкций на стройке. По данным «Известий», трагедия произошла на Кутузовском проспекте в четверг, 13 октября.

ЧП произошло из-за обрушения труб. Уточняется, что 26-летний мужчина погиб на месте случившегося. По предварительным данным, еще один пострадал.

По данным телеканала «360», два человека получили травмы и были доставлены в больницу.

Отмечается, что вызов спасателей не потребовался.

10 октября в Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего, на которого с высоты упал тяжелый мешок штукатурки. Фигурантом по нему проходит 24-летний мужчина, который, по версии следствия, допустил падение мешка с высоты.

8 октября двое рабочих погибли в результате пожара, который произошел в строительной бытовке. Их тела обнаружили после тушения пожара, пишет RT. Назначены судебно-медицинские экспертизы, уточняет телеканал «Звезда».

В августе рабочий погиб в результате обрушения стены старого здания в Москве. Инцидент произошел на юго-востоке столицы на улице Крутицкий Вал во время разбора стены дома. Погибший не успел вовремя отбежать, пишет НСН.