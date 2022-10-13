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В Томске отказались от обустройства зимника у Коммунального моста в этом году

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Фото: commons.wikimedia.org
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Власти Томска решили в этом году отказаться от обустройства автозимника около Коммунального моста. Об этом замначальника городского департамента капстроительства Сергей Ишир сообщил на заседании гордумы в четверг, 13 октября.

По его словам, решение связано с экономическими и техническими причинами. Проект ледовой переправы обойдется бюджету в 5 млн рублей, еще 30 млн потребуется на сами работы, при этом проходимость зимника будет низкой. Из-за этого от идеи отказались.

Также помешать созданию переправы могут и защитные дамбы на правом берегу Томи. К тому же из-за сильного течения в районе Коммунального моста лед может не замерзнуть до необходимой толщины, пишет РИА «Томск».

На самом Коммунальном мосту в Томске продолжается капитальный ремонт. К зиме подрядчик должен привести в порядок северную половину сооружения, которая всё лето была закрыта для движения. На обновление переправы город получил из федерального бюджета 1,2 млрд рублей.

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