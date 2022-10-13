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Эксперт оценил функционал платежей через СБП

Эксперт Сигал: функционал платежей через СБП оказался удобным, но нужно больше времени для адаптации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василий Джапаридзе
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Функционал платежей через механизм Центробанка — СБП — оказался удобным, но ему, как и любому другому сравнительно новому механизму, нужно больше времени для адаптации, проникновения на рынок и формирования у потребителей соответствующих привычек. Об этом рассказал «Известиям» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

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Он отметил, что система быстрых платежей показала себя эффективной.

«Во-первых, на фоне отсутствия возможностей для бесконтактной оплаты вариант с трансакцией через QR-код оказался очень удобным. Во-вторых, малому и среднему бизнесу компенсируются траты на комиссию при проведении таких платежей, и в будущем объем поддержки будет расширен дополнительно», — сказал он.

По его словам, одна из ключевых точек опоры и развития — возможность быстрой бесконтактной оплаты.

«Но пройдет время, прежде чем потребитель к этому привыкнет. На протяжении этого периода ритейлу придется всячески привлекать внимание к таким вариантом оплаты», — заключил эксперт.

Как ранее сообщалось, в бюджет на 2023 год заложено 250 млн рублей на возмещение комиссий малым и средним предприятиям за прием платежей через СБП. Как рассказали «Известиям» в Минфине, ведомство считает СБП стратегически важной мерой поддержки бизнеса в нынешних экономических условиях.

Программа компенсации комиссий за прием платежей через СБП была запущена по поручению президента России Владимира Путина с 1 июля 2021-го. Она была дважды продлена — до середины 2022-го и до конца года. В августе 2022-го правительство выделило еще 800 млн рублей на ее реализацию — с учетом этого общая сумма финансирования составила 1,8 млрд рублей.

В крупных банках рассказали «Известиям», что число подключений бизнеса к СБП для запуска приема платежей по QR-кодам растет на протяжении 2022 года.

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