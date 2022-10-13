Уголовное дело возбудили из-за гибели трех человек при пожаре в Приморье

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в Приморском крае, в результате которого погибли три человека. Тела людей нашли в придомовой постройке.

По данным правоохранительных органов, в помещении на территории домовладения на улице Махалина во Владивостоке постоянно ночевал бездомный 1956 года рождения. Мужчина злоупотреблял спиртными напитками и постоянно приводил знакомых. Граждане не раз неосторожно обращались с электроприборами и огнем, нарушали требования пожарной безопасности. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

После пожара 12 октября на пепелище найдены тела трех человек. Следователи направили на судмедэкспертизу останки тел, также назначено пожарно-техническое исследование.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее в этот день сообщалось о возгорании в квартире на улице Школьной в Санкт-Петербурге. Один человек погиб, еще один доставлен в больницу.