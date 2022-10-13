Делегация республики Казахстан приняла участие в Российской энергетической неделе-2022

Делегация республики Казахстан во главе с Министром энергетики страны Болатом Акчулаковым приняла участие в деловой программе «Российской энергетической недели». Глава Минэнерго Казахстана стал одним из спикеров пленарного заседания РЭН-2022. Кроме того, в пленарной сессии выступили Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез; Министр энергетики Республики Азербайджан Парвиз Шахбазов; заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак и председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Со вступительной речью на пленарном заседании «Российской энергетической недели» выступил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Речь шла, в частности, о диверсии на «Северных потоках», об энергокризисе в странах Европейского союза и о поставках российского газа. Так глава государства отметил, что мощность уцелевшей ветки «Северного потока-2» составляет 27,5 миллиарда кубических метров в год, а это порядка восьми процентов всего импорта газа в Европе.

Продолжая тему поставок энергоресурсов, Министр энергетики Казахстана подчеркнул: «Казахстан — это страна, которая добывает и нефть, и газ. Большая часть добываемой нефти экспортируется. В связи с этим, любые потрясения на рынке отражаются на Казахстане с точки зрения вопросов стабильного экспорта», — отметил Болат Акчулаков.

Ранее глава Министерства энергетики Казахстана высказался о поставках газа. В кулуарах РЭН-2022 Болат Акчулаков заявил, что Казахстан ведет предварительные переговоры с ПАО «Газпром» об увеличении закупок газа, перспективный объем может составить до 10 миллиардов кубов. По его словам, конкретные объемы поставок будут зависеть от того, как быстро и широко будут реализовываться планы газификации Казахстана.

Ранее глава Минэнерго Казахстана заявлял, что страна может столкнуться с дефицитом газа к 2025 году с учетом роста потребления энергоносителя местными жителями. Акчулаков отмечал, что жители стали потреблять больше «голубого топлива» на 4,8 млрд кубометров с 2017 по 2021 год.

25 мая текущего года отмечалось 30-летие с момента установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном. Отрадно, что в этом году Казахстан принимает активное участие в работе ключевых деловых площадок в России – Петербургского экономического форума, Восточного экономического форума и “Российской энергетической недели”. На ближайшее время запланированы десятки совместных мероприятий и проектов по различным направлениям сотрудничества наших стран. Уверен, что план совместных действий России и Казахстана на 2022 — 2024 годы будет успешно реализован на самом высоком уровне», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2022 Антон Кобяков.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходит в Москве с 12 по 14 октября. Свое присутствие на юбилейном, пятом Форуме более 3 тысяч участников. За три дня работы площадку ЦВЗ «Манеж» планируют посетить 16 иностранных министров из Азербайджана, Алжира, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Казахстана, Мали, Мьянмы, Республики Беларусь, Сирии, Сьерра-Леоне, Турции и Шри-Ланки, а также около 50 глав дипломатического корпуса. Участие также примут высокопоставленные иностранные официальные лица Республики Абхазия и Узбекистана.