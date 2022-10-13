Боррель обеспокоился большим числом воздержавшихся по антироссийской резолюции ГА ООН

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что почти 20% всех государств мира отказались от поддержки или выступления на прошедшем заседании Генассамблеи (ГА) ООН по антироссийской резолюции по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также по ситуации на Украине. Об этом он сообщил 13 октября.

«Я должен сказать, что очень обеспокоен, потому что было слишком много воздержавшихся. 20 или около того процентов мирового сообщества решили не поддерживать или не отвергать российскую аннексию. Для меня это очень много», — рассказал Боррель на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге, трансляция которого велась на сайте Еврокомиссии.

Однако, отметил он, 140 стран поддержали инициативу в вопросе антироссийской резолюции.

По словам Борреля, в настоящий момент необходимо продолжать вести дипломатическую работу со странами ООН, в том числе в Африке и Азии, для осуждения действий России.

Ранее в среду ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию, осуждающую проведение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов о вхождении в состав России.

В числа тех, кто поддержал принятие резолюции, были Грузия, Латвия, Литва, Молдавия, Эстония, Украина, а также Венгрия и Сербия и партнеры России Бразилия и Науру.

Против проголосовали Россия, Белоруссия, КНДР, Никарагуа, Сирия. Среди воздержавшихся — Китай, Индия, ЮАР, а также Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан.

Ранее, 12 октября, президент США Джо Байден назвал резолюцию ГА ООН демонстрацией того, что мир как никогда един в неприятии действий России на Украине. Кроме того, он отметил, что мир «полон решимости привлечь Россию к ответу за ее нарушения».

Также первый заместитель постоянного представителя РФ при ГА ООН Дмитрий Полянский сказал, что результаты голосования по резолюции свидетельствуют о регрессе мировой дипломатии. По его словам, около 40 стран — участниц международной организации подверглись давлению коллективного Запада.

Президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. По результатам обработки 100% бюллетеней за присоединение к России в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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