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Исторический цвет вернут кровле Варваринской церкви в Печорах

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В городе Печоры (Псковская область) планируют вернуть Варваринской церкви исторический цвет кровли. Об этом АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)» сообщает в своем Telegram-канале.

«Кровля Варваринской церкви в Печорах будет выкрашена в зеленый цвет. Цвет согласован методическим советом», — цитирует сообщение Псковское агентство информации.

Специалисты утверждают, что зеленый цвет соответствует историческим описаниям, отображенным в старой документации. Сама кровля и главки церкви при этом выполнены из оцинкованного железа.

Как уточняет Псковская лента новостей, главки куполов и звезды на них сейчас находятся в мастерских Санкт-Петербурга, где эксперты покрывают их сусальным золотом. Объекты доставят обратно в Печоры только после полного высыхания грунтовки и всех слоев.

В июле сообщалось, что реставраторы обнаружили неизвестное ранее захоронение в пещерах Псково-Печерского монастыря. Нишу смогли найти во время лазерного 3D-сканирования стен Богом Зданных пещер. Погребение было закрыто стеной, на которой находилась икона с изображением святых.

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