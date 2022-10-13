Путин заверил Аббаса в неизмености позиции РФ по палестино-израильскому вопросу

Позиция России по палестино-израильскому урегулированию не меняется и основывается на решениях ООН. Об этом в четверг, 13 октября, заявил президент РФ Владимир Путин в разговоре с лидером Палестины Махмудом Аббасом на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

«Вы знаете, позиция России по палестинским проблемам, по палестино-израильскому урегулированию, носит принципиальный характер. Она основана на фундаментальных решениях Организации Объединенных Наций и не меняется», — сказал Путин.

Помимо вопросов ближневосточного урегулирования лидеры двух стран обсудили поставки российской пшеницы в Палестину. По словам Аббаса, страна испытывает острую потребность в поставках продовольствия на фоне кризиса.

В свою очередь российский лидер отметил, что предстоит многое сделать для того, чтобы экономические связи России и Палестины развивались более активно. Он добавил, что «потенциал для этого есть».

Ранее в четверг президент РФ прилетел в Астану, где примет участие сразу в трех международных мероприятиях — в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, заседании Совета глав государств СНГ и саммите «Россия – Центральная Азия».

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что повестка саммита будет выстраиваться вокруг вопросов постпандемийного восстановления региона и обеспечения его устойчивого развития. Также будет обсуждаться вопрос развития сотрудничества между государствами-участниками в целях укрепления доверия в военно-политической, гуманитарной, экономической и экологической областях.

Помощник президента отметил, что на саммит ожидается приезд многих лидеров стран Азии. Всего в СВМДА входят 27 стран.