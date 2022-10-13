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В Норвегии заявили о «непонятной ситуации» на газовом заводе Ormen Lange

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Фото: flickr.com/Øivind Kolloen
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Полиция Норвегии сообщила о том, что на газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра, экспортирующем газ в Соединенное Королевство, возникла «непонятная ситуация». Об этом 13 октября сообщает телерадиокомпания NRK.

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Выяснение обстоятельств утечки на одной из ниток продолжается

«Полиция сообщает о неясной ситуации на газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра. Муниципалитет создал аварийный штаб», — сообщили в телерадиокомпании.

В то же время мэр Одд Йорген Нильсен в эфире телекомпании TV2 сообщил о том, что на завод Ormen Lange поступила ложная угроза о взрыве, в связи с чем было принято решение об эвакуации персонала.

«Понятно, что ситуация складывается достаточно драматично, когда предприятие получает такие сообщения (об угрозе взрыва), и мы соответствующим образом подготовили персонал, как только мы получили сообщение», — отметил градоначальник.

Ранее, 12 октября, оператор польского участка крупнейшего экспортного нефтепровода России «Дружба» Pern выявил утечку на одной из двух его ниток. Причиной назвали разгерметизацию. Утечка произошла на магистрали, по которой нефть поступает в Германию. На месте происшествия ведутся ремонтные работы. Утечка произошла из трубы диаметром 80 см при давлении 30 атмосфер.

До этого, 26 сентября, сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» — была обнаружена утечка газа. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

В настоящее время давление в газопроводе «Северный поток – 2» стабилизировалось, утечка газа прекратилась, так как всё топливо вышло. Аналогичная ситуация и на «Северном потоке».

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