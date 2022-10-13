МИД РФ сообщил о вызове послов ФРГ, Дании и Швеции в связи с авариями на СП

Главы дипломатических миссий Германии, Дании и Швеции были вызваны в МИД России в последние дни. Об этом сообщается на сайте ведомства 13 октября.

«Им высказано недоумение в связи с отсутствием официальной реакции на направленное 5 октября обращение премьер-министра Михаила Мишустина к руководству этих стран относительно привлечения представителей компетентных ведомств нашей страны и ПАО «Газпром» к проводимому совместно Берлином, Копенгагеном и Стокгольмом расследованию диверсий, совершенных 26–27 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», — сказано в заявлении.

В МИДе подчеркнули, что в случае отказа в допуске российских экспертов к текущим следственным действиям Россия будет считать, что эти три страны либо что-то скрывают, либо покрывают исполнителей террористических актов на газопроводах.

«Россия, разумеется, не признает никакие «псевдорезультаты» такого расследования, если в нем не будут участвовать российские специалисты», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Накануне представитель МВД Германии Максимилиан Каль заявил, что совместная следственная группа из ФРГ, Дании и Швеции приступила к расследованию деталей инцидентов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Также 12 октября МИД Швеции заявил «Известиям», что продолжается предварительное расследование инцидентов на «Северных потоках». В ведомстве отметили, что международное право не запрещает другим государствам или судам находиться в районе утечек.

В тот же день президент РФ Владимир Путин назвал происшествия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» актами международного терроризма. По его словам, за происшествиями стоят те, кто уже прибегал к таким диверсиям и был пойман за руку.

6 октября служба государственной безопасности Швеции (SÄPO) выпустила пресс-релиз, в котором говорится, что расследование «усилило подозрения в грубой диверсии». Установлено, что на объектах произошли взрывы, которые нанесли значительный ущерб газопроводам. Тем не менее виновных SÄPO не назвала.

Утечка газа была обнаружена 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

По факту ЧП на газопроводах Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. В настоящее время Москва добивается, чтобы ее допустили к расследованию теракта на «Северных потоках».