Талалаев назначен главным тренером московского «Торпедо»

Футбольный клуб «Торпедо» из Москвы возглавил Андрей Талалаев. Об этом 13 сентября сообщил официальный сайт команды.

Талалаев сменил Николая Ковардаева, возглавлявшего клуб с 19 августа. Он вернулся на должность главного тренера «Торпедо-2», выступающего во втором дивизионе Футбольной национальной лиги.

В последнем матче под руководством Ковардаева «Торпедо» 9 октября сыграло вничью с «Пари НН». Обе команды не забили ни одного мяча.

В настоящее время «Торпедо» занимает последнее 16-е место в чемпионате России по футболу, имея в активе шесть очков по итогам 12 туров, сообщает «Спорт-Экспресс». На групповом этапе Кубка России московская команда занимает третье место с тремя очками после трех матчей.

Талалаев в этом сезоне уже возглавлял грозненский «Терек». Он покинул команду 11 сентября.