Эксперт рассказал о преимуществах оплаты странами газа в рублях

Чем больше оплата за газ производится в рублях, тем меньше рисков, что могут быть блокировки в трансакциях, и тем выше спрос на российский рубль. Об этом 13 октября рассказал «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

По его словам, Россия сделала первые шаги на пути к уходу от доллара при расчетах за поставку энергоресурса, и находится на ранней стадии в этом направлении.

«Тем не менее это будет означать, что будет спрос на российский рубль. Это будет означать, что другие страны будут заинтересованы в том, чтобы иметь рублевые резервы. Это будет значить, что с ними можно наращивать торговлю в рублях, не будучи зависимыми ни от каких американских юрисдикций, американских банков, европейских банков», — подчеркнул он.

Митрахович также считает, необходимо, чтобы продвигалась торговля с Индией с использованием других валют, помимо доллара.

Эксперт напомнил, что КНР и РФ ранее перешли на оплату в рублях и юанях за поставку газа, и выразил мнение, что России и Китаю следует переходить на расчет в нацвалютах и по другим товарам.

«При желании можно использовать валюты ближневосточных стран, например. Главное — уходить от доллара и от евро. В первую очередь от доллара» — заключил он.

В четверг, 13 октября, министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арзыбек Кожошев сообщил, что большинство стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перешли на оплату газа в рублях. Он уточнил, что Казахстан в настоящее время «в этом направлении думает».

Председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович в беседе с «Известиями» в середине сентября рассказал, что одним из самых перспективных направлений для ЕАЭС и Шанхайской организации сотрудничества служит сотрудничество в сфере взаимных расчетов и интеграции расчетно-платежных систем на основе использования национальных валют для проведения трансграничных платежей.

До этого, 5 августа, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о том, что Анкара начнет частично оплачивать поставки российского газа в рублях.