Новый фельдшерско-акушерский пункт построят в Лычево в Псковской области

В Великолукском районе Псковской области продолжается строительство нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Об этом сообщается в группе межрайонной больницы в соцсети «ВКонтакте».

Пункт возводят на территории деревни Лычево. На сегодняшний день подрядчик завершил установку окон и приступил к внутренней отделке.

Строительство ведется в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, уточняет Псковское агентство информации.

В начале октября сообщалось, что два модульных фельдшерско-акушерских пункта построят в Завьяловском районе Удмуртии до конца 2022 года. Средства на выполнение работ в размере 47,3 млн рублей будут выделены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».