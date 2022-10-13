КНР запустила спутник для мониторинга окружающей среды

Китай запустил спутник S-SAR01 для мониторинга окружающей среды. В задачи аппарата входит управление чрезвычайными ситуациями от стихийных бедствий. Аппарат будет передавать данные в министерство экологии и охраны окружающей среды и МЧС КНР. Ракета-носитель CZ-2C со спутником стартовала в 01:53 мск с космодрома Тайюань, передает телеканал «Известия». Пекин активно развивает национальную космическую программу. Ученые разрабатывают спутники для связи и наблюдений за погодой.

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