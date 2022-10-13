Водитель иномарки пострадал при столкновении со столбом в Саратове
В Ленинском районе Саратова водитель иномарки получил травмы при столкновении авто со столбом. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
Авария произошла утром 13 октября напротив дома № 17 по улице Международной. По предварительным данным, водитель легковой Infinity потерял управление и допустил столкновение со столбом.
Автомобилист получил различные травмы и был доставлен в больницу для оказания медпомощи, пишет ИА «Взгляд-инфо». Обстоятельства ДТП устанавливаются.
27 сентября в Гагаринском районе Саратова 55-летняя женщина-водитель не справилась с управлением и врезалась в бетонную опору. Пострадал семилетний мальчик и 59-летний мужчина. Ребенок скончался на следующий день в больнице.