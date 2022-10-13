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Volvo и Geely представили новый кроссовер Polestar 3 на электротяге

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Фото: Geely
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Шведско-китайская компания Polestar показала принципиально новую модель совместной разработки — среднеразмерный электрический кроссовер Polestar 3. Об этом 13 октября сообщил портал Drom.

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Машина построена на платформе, которая не предполагает использование двигателя внутреннего сгорания. Polestar 3 оснащен двумя электромоторами и полным приводом. Совокупная отдача силовой установки составляет 360 кВт (490 л.с.). Кроссовер разгоняется с 0 до 100 км/ч за 5 сек., а максимальная скорость электромобиля составляет 210 км/ч.

Литий-ионная батарея емкостью 111 кВт·ч обеспечивает запас хода на одном полном заряде до внушительных 610 км. Производитель отметил, что аккумуляторы можно заряжать током мощностью до 250 кВт, благодаря чему запас энергии с 10 до 80% пополнится за 30 минут. За доплату предлагается пакет Performance, с которым мощность машины можно повысить до 380 кВт (517 л.с.), но запас хода из-за более мощного мотора упадет до 435 км.

Экстерьер у Polestar 3 выполнен без дизайнерских излишеств, в минималистичном ключе. Салон отделан экологичными материалами — в обивке использованы искусственная кожа и натуральная шерсть. Перед водителем есть небольшой цифровой щиток приборов, в центральную часть передней панели встроен вертикальный экран медиасистемы диагональю 14,5 дюйма.

Многочисленными вспомогательными функциями и комплексом автономного вождения управляет высокопроизводительный бортовой компьютер Nvidia Drive.

Новинка будет производиться параллельно в двух местах — Китае и США. Машины американской сборки будут продавать только в Северной Америке, экземпляры из Китая станут поставлять на прочие рынки, где работает Polestar. Новинка будет конкурировать с немецкими электромобилями Audi e-tron и BMW iX. Выход модели запланирован на осень 2023 года.

11 октября «Автостат» сообщил, что в России в сентябре 2022 года жители РФ приобрели 209 новых электромобилей. Такой показатель на 29,8% больше, чем в 2021 году. В марочном рейтинге сегмента электромобилей на первое место в сентябре вышел Volkswagen с результатом 69 единиц. Он занял фактически треть российского рынка. Второе место заняла Tesla (44 шт.), третье — Audi (20 шт.). Пятерку лидеров замкнули Mercedes-Benz и Hongqi (12 и 11 шт. соответственно).

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