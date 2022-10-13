Осветительные приборы обновят на гостевых улицах Тюмени

Больше 470 осветительных приборов обновят на гостевых улицах Тюмени. Новые светильники в три раза экономичнее прежних и обладают высокими показателями работоспособности.

Замена приборов уже стартовала на улице Ямской. Также работы выполнят на участках улиц в районе развязки на Тобольском тракте и Рощинского кольца. Об этом сообщает портал «Наш город».

Обновление светильников проводится в рамках исполнения федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». В 2021 году в городе обновили порядка 1 тыс. элементов оборудования Теперь 95% фонарей на дорогах регионального значения имеют высокий класс энергоэффективности.

В Тюменской области в 2022 году построили свыше 11 км сетей освещения. Новые линии подвели в села Минино Исетского района, Полуяново, Кулаково и Нижние Аремзяны в Тобольском районе.