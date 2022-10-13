В Челябинской области сообщили о гибели пяти мобилизованных жителей региона

Пять жителей Челябинской области, призванные на службу в рамках частичной мобилизации, скончались. Об этом в четверг, 13 октября, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из коркинского военного комиссариата. Мы скорбим вместе с родными, выражаем искренние и глубокие соболезнования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что семьям погибших окажут всю необходимую помощь, для них действуют все ранее принятые меры региональной поддержки. Власти области в ускоренном порядке в дополнение к федеральным выплатам выплатят родственникам по 1 млн рублей.

Заместитель главы Коркинского района Мария Сейидова сообщила ТАСС, что при необходимости близким погибших будет оказана помощь в организации церемонии прощания.