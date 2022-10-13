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Вспышку бешенства выявили в одном из сел Тамбовской области

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В Моршанском районе Тамбовской области зафиксирована вспышка бешенства. Неблагополучным пунктом объявлена территория села Ракша.

Как сообщает ИА «ОнлайнТамбов.ру», эпизоотическим очагом является личное подворье на улице Центральной. Чтобы предупредить распространение бешенства, там установлен карантин.

В целом на территории Ракши сейчас запрещено продавать животных, вывозить их за пределы населенного пункта, проводить выставки, выгуливать собак.

Бешенство является инфекционным заболеванием, передающимся контактным способом. Заразиться можно при укусах больного животного, реже — при ослюнении животным.

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