Программу «1000 дворов» завершат в октябре в двух городах Приамурья
В Тынде и Белогорске (Амурская область) до конца октября завершат благоустройство территорий, которое выполняется в рамках «1000 дворов». Об этом сообщает Амурская служба новостей со ссылкой на правительство региона.
Работы в Тынде проводятся во дворах по Московскому бульвару, улицам Мохортова, Октябрьской, Спортивной и Красная Пресня. На территориях появятся асфальтированные дорожки, детские игровые комплексы, новые скамейки и освещение. Дизайн-проекты благоустройства были согласованы с местными жителями.
В Белогорске планировалось обустроить 14 дворов. На восьми территориях работы уже завершены. Благоустройство продолжается в переулке Томском, на улицах Кирова, Победы, 50 лет Комсомола, Батарейной и Кирова. Рабочие ведут установку и окраску леерных ограждений, подсыпку территорий щебнем.
Всего в Амурской области в 2022 году планируется благоустроить 99 дворовых территорий в десяти муниципалитетах. На эти цели направлено 674 млн рублей.