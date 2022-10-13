Мужчина пострадал при пожаре в строительном вагончике в Липецкой области

В селе Измалково в Липецкой области в результате пожара в строительном вагончике пострадал мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Пожар произошел в ночь на 13 октября на улице Капитана Багрянцева. Строительный вагончик был уничтожен огнем полностью.

В результате пострадал 30-летний мужчина, пишет GOROD48. Информация о его состоянии не приводится.

В ту же ночь пожар возник на территории СНТ «Дружба» в Липецке. Огонь повредил отделку мансардного этажа одного из домов.

Как уточняет LipetskMedia, накануне вечером возгорание случилось в многоквартирном жилом доме № 9 по улице Газина в Липецке. Спасатели эвакуировали 12 жильцов, после чего приступили к тушению.

В результате пожара была повреждена электрощитовая в подъезде и часть жилого помещения. Обстоятельства случившегося устанавливают эксперты.

12 октября один человек погиб в результате возгорания автомобиля в одном из гаражей в районе Южное Тушино в Москве. Площадь возгорания составила порядка 100 кв. м.