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В Запорожской области задержан передававший данные о российских военных житель

В Москве установят мемориальную доску художнику по костюмам Надежде Ламановой

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Фото: РИА Новости/Мария Девахина
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В центре столицы установят мемориальную доску модельеру и художнику-технологу по костюмам Надежде Ламановой, которая создавала образы для кино и театра.

Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, памятная табличка появится на фасаде здания на Тверском бульваре (дом 10, строение 1), где Ламанова жила и работала с 1908 по 1917 год.

Мемориальная доска выполнена из бронзы. В церемонии открытия, которая состоится 14 октября, примут участие местные жители, деятели культуры и искусства, представители органов власти, журналисты.

С предложением увековечить память мастера выступил региональный общественный фонд помощи театральным деятелям «Центральный дом актера им. А.А. Яблочкиной» и виртуальный музей Надежды Ламановой.

Надежда Ламанова считается одним из основоположников женской моды в Российской империи конца XIX — начала XX века и СССР; обладатель звания «Поставщик Ея Императорского Величества». В 1885 году модельер открыла в Москве ателье. Мастерская сменила несколько адресов; на Тверском бульваре Ламанова работала почти 10 лет, а затем переехала в переулок рядом с Остоженкой.

В 1901 году Ламанову пригласили создавать костюмы для спектаклей. «Она работала с актрисами, балеринами и другими талантливыми женщинами своего времени, например Марией Ермоловой. Четыре десятилетия Надежда Петровна создавала образы для ведущих театральных постановок, а в советском кино стала одним из первых художников по костюмам. Их можно увидеть в таких фильмах, как «Поколение победителей», «Цирк» и «Александр Невский»», — рассказала Сергунина.

В 1925 году коллекция женской одежды Надежды Ламановой и скульптора Веры Мухиной была удостоена Гран-при Всемирной выставки в Париже.

Платья мастера запечатлены на полотнах русских живописцев, в том числе Валентина Серова, написавшего и ее портрет.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.

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