«АвтоВАЗ» модернизировал окрасочное производство

Компания «АвтоВАЗ» модернизировала окрасочное производство. Элементы шасси автомобилей Lada Granta и Lada Niva начали окрашивать на покрасочной линии производства турецкой компании Boysis. Об этом 13 октября сообщило сообщество Avtograd news в социальной сети «ВКонтакте».

В сообществе рассказали, что прежняя линия окраски от компании Durr была остановлена и законсервирована по причине того, что закончились запасы краски этой фирмы. Новых поставок из-за санкций ждать не приходится, а на эмалях других производителей линия работать не может.

По оценке специалистов, турецкая линия окраски дает хорошее качество наносимого покрытия, что повысило антикоррозийную стойкость узлов подвески.

На новой линии окрашивают элементы шасси семейства автомобилей Granta и Niva, кроме заднего моста внедорожника: задняя балка, рычаги, защита двигателя и т.д. На данной линии будет также производится окраска деталей шасси для автомобилей семейства Lada Vesta.

10 октября «АвтоВАЗ» прекратил производство базовой версии Lada Granta в исполнении Classic’22. У дилеров появилась новая комплектация — Classic’22 Advance с обязательными двумя подушками безопасности и расширенным оснащением. Новая версия получила модуль ЭРА-ГЛОНАСС, подогрев передних сидений и аудиосистему с поддержкой USB, SD-карт и Bluetooth. В 2023 году предприятие планирует вернуть на автомобили Lada антиблокировочную систему тормозов (ABS) и систему боковой устойчивости автомобиля (ESP).