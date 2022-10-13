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Пятеро взрослых и ребенок пострадали при столкновении иномарок на Алтае

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В Шебалинском районе Республики Алтай в результате столкновения легковых иномарок пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Авария произошла днем 12 октября между селами Усть-Сема и Камлак. По предварительной информации, 65-летний житель Красноярского края за рулем Subaru Forester не уступил Toyota Rav4 под управлением 25-летнего жителя Улаганского района Алтая.

В результате серьезные травмы получил 32-летний пассажир Subaru. Его доставили в Шебалинскую районную больницу и госпитализировали. Также пострадали водители обеих машин и три пассажира Toyota, в том числе трехлетний ребенок. Госпитализация им не потребовалась. Как уточняет altapress.ru, сами авто тоже получили значительные повреждения.

В отношении водителя Subaru возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ («Невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков»).

12 октября сообщалось, что в селе Сугул в Республике Алтай автомобиль Lexus RX350 врезался в Honda Fit. 23-летний водитель второй иномарки и его 55-летняя пассажирка скончались на месте. Известно, что погибшие были матерью и сыном.

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