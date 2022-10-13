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Путин заявил, что Азия начинает играть ключевую политическую роль в многополярном мире

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Азия начинает играть ключевую политическую и экономическую роль в новом многополярном мире. Об этом в четверг, 13 октября, заявил президент России Владимир Путин в ходе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

«Сегодняшняя встреча проходит на фоне серьезных изменений в глобальной политике и экономике. Мир становится по-настоящему многополярным. И весьма заметную, если не ключевую, роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы», — сказал он, отметив, что во всех этих процессах активно участвует РФ.

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Глава государства также добавил, что страны Азии становятся локомотивом мировой экономики.

«Мы выступаем за развитие и процветание Азии и создание в этих целях широкого открытого пространства взаимовыгодного торгового и инвестиционного сотрудничества, за расширение и углубление кооперационных связей в различных отраслях экономики», — подчеркнул он.

Путин также указал на то, что Россия стояла у истоков создания делового совета при совещании. Он напомнил, что за минувшие годы прошло большое количество успешных встреч и конференций по различным вопросам экономической тематики.

«И, конечно, вместе с другими азиатскими государствами мы делаем все для формирования системы равной, неделимой безопасности, основанной на универсальных, признанных принципах международного права, Устава ООН», — заключил российский лидер.

Помимо саммита совещания Путин будет присутствовать на заседании Совета глав государств СНГ и саммите «Россия–Центральная Азия».

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что на саммите в Казахстане Путин будет говорить об экономическом сотрудничестве в Азии. В том числе будут обсуждаться вопросы восстановления цепочек поставок жизненно важных товаров, поддержания мира и стабильности на континенте с акцентом формирования там системы равной, общей и неделимой безопасности, основанной на общепризнанных принципах международного права.

СВМДА — межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. В СВМДА входят 27 стран.

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