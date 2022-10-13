Мэр Львова посоветовал жителям обустраивать в домах пункты обогрева

Мэр Львова Андрей Садовой рекомендовал жителям города обустраивать пункты обогрева в своих домах. Об этом он сказал в видеообращении, которое разместил в Telegram-канале в четверг, 13 октября.

Он поблагодарил тех жителей Львова, кто обустроил пункты обогрева в своих домах, а также тех, кто запасся дровами и купил генераторы.

«Вот эти пункты обогрева, которые есть в укрытии, может, не идеальные, но там можно поставить печь, дрова, и это спасает, пока коммунальщики будут исправлять ситуацию... Люди, соберитесь в домах, подумайте, что еще можно иметь дома, в помещении, в жилище», — сказал градоначальник.

Он отметил, что ракетные удары, которые были 10 и 11 октября, могут повториться ещё много раз, пишет Pravda.Ru.

Ранее, 11 октября, Садовой заявил, что ударами в городе повреждены четыре электроподстанции, на их восстановление уйдут месяцы, сообщает телеканал «360».

Тогда же губернатор Львовской области Максим Козицкий заявил, что в результате ударов по региону уничтожены две электроподстанции, пишет REGNUM.

О новых взрывах, которые последовали на следующий день после массированного удара ВС РФ по объектам украинской инфраструктуры, сообщают и в других городах. Взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской и других областях.

В Киеве и области из-за повреждений объектов энергоснабжения вводят почасовое отключение электроэнергии. «Украинские железные дороги» предупредили о задержке поездов из-за повреждений контактной сети.

Накануне президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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