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В ДНР сообщили о проникновении в регион диверсантов из «Азова»

ДНР: в Мариуполь забросили диверсионную группу, состоящую из боевиков «Азова»
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Фото: штаб теробороны ДНР
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На территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) заброшена группа диверсантов, состоящая из террористов экстремистской группировки «Азов» (запрещена в РФ). Об этом 13 октября говорится в Telegram-канале теробороны ДНР.

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«Так, на территории Мариуполя уже был заготовленный для них схрон с оружием», — отмечается в сообщении.

В настоящее время сотрудники МГБ проводят в городе оперативно-разыскные мероприятия. Жителей Мариуполя призвали быть внимательными и сообщать силовикам о появлении подозрительных лиц.

6 октября в Энергодаре Запорожской области в одном из заброшенных домов обнаружили схрон оружия украинских диверсантов. Рядом с заброшенным зданием находятся жилой комплекс и детский сад.

Днем ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины принуждала россиянина устроить диверсию, угрожая убить его отца. Мужчина принял решение выполнить требования, однако не успел совершить теракт, так как был пойман сотрудниками правоохранительных органов.

4 октября российские силовики ликвидировали группу украинских диверсантов в городе Алешки Херсонской области. Силовики обнаружили самодельные взрывные устройства и приняли решение уничтожить их.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. По итогам референдумов на освобожденных территориях ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.

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