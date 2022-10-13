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В Херсонской области заявили о безразличии к резолюции ГА ООН по референдумам

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Фото: ТАСС/Стрингер
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Резолюция Генассамблеи ООН по референдумам на освобожденных территориях не окажет никакого влияния на Херсонскую область, так как регион является законной частью РФ. Об этом 13 октября заявил замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов в беседе с «РИА Новости».

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«Мы провели референдум согласно всем международным нормам и стандартам, принятым в том числе ООН. Люди сделали свой выбор, они пошли на референдум, проголосовали. Они имели на это право. Херсонская область является законной частью и полноценным субъектом Российской Федерации, принятая резолюция не имеет для нас никакого значения», — подчеркнул он.

Стремоусов добавил, что на данный момент европейские страны не могут принимать самостоятельные внешнеполитические решения, так как являются подневольными.

Ранее, 12 октября, ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в освобожденных регионах. Отмечается, что за принятие резолюции проголосовали 143 страны, против проголосовали пять государств — РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа, еще 35 стран воздержались.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал проект резолюции провокационным. По его словам, он способен подорвать возможные дипломатические усилия.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы по вопросу воссоединения. Согласно закону, жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей со дня принятия в состав РФ признаются российскими гражданами, на подачу заявлений об отказе от российского гражданства им дан месяц.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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