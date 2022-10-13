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Лидеры стран СВМДА решили преобразовать форум в международную организацию

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Фото: REUTERS/Press service of the President of Kazakhstan
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Участники саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на заседании в Астане 13 октября приняли заявление о трансформации форума в международную организацию. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Астанинское заявление о трансформации СВМДА считается принятым», — сказал он на саммите в Астане.

Токаев также сообщил, что Казахстан в качестве председателя совещания намерен наращивать усилия по дальнейшему развитию форума. Он добавил, что трансформация финансового саммита СВМДА в постоянно действующую площадку приведет к «восстановлению экономик, устойчивому и инклюзивному развитию, созданию благоприятных условий для регионального и субрегионального финансового сотрудничества в рамках совещания».

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В саммите в Астане участвует президент России Владимир Путин. Российский лидер в ходе встречи отметил, что мир становится многополярным и в Азии крепнут новые центры силы. Он подчеркнул, что страны Азии становятся локомотивом мировой экономики.

Помимо саммита совещания Путин будет присутствовать на заседании Совета глав государств СНГ и саммите «Россия–Центральная Азия».

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что на саммите в Казахстане Путин будет говорить об экономическом сотрудничестве в Азии. В том числе будут обсуждаться вопросы восстановления цепочек поставок жизненно важных товаров, поддержания мира и стабильности на континенте с акцентом формирования там системы равной, общей и неделимой безопасности, основанной на общепризнанных принципах международного права.

СВМДА — межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. В СВМДА входят 27 стран.

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