Около 70 единиц техники вывели на круглосуточную уборку снега в Якутске
Дорожные службы начали усиленную очистку улиц Якутска от снега. В ликвидации последствий ночного снегопада задействовали 51 единицу техники, в дневное время численность техники достигла 70.
На улицы вывели грейдеры, «КамАЗы», тракторы, бобкэты и погрузчики. Об этом сообщает ИА SakhaNews.
За три дня на снегоплавильный полигон вывезли порядка 518 кубометров снега. 13 октября снегопад в Якутске продолжается, на дорогах образовалась гололедица. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.
К расчистке тротуаров привлечены муниципальные дворники. Помимо ручной уборки, они применяют подметальные машины.