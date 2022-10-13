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Названы популярные направления для путешествий в кредит

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Фото: Global Look Press/Gabriele Thielmann
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Россияне, покупающие авиабилеты в рассрочку или в кредит, чаще всего летают по внутренним направлениям (73%): преимущественно из Москвы в Сочи или в Санкт-Петербург, а также из Екатеринбурга в Москву или в Сочи. К таким выводам пришли «Тинькофф Кредит Брокер» и «Тинькофф Путешествия», которые провели соответствующее исследование.

Выяснилось также, что самыми популярными у россиян международными направлениями в рассрочку или кредит в этом году стали Турция, Египет и Мальдивы.

Как говорится в исследовании, с которым ознакомились «Известия», в основном в рассрочку или в кредит летают в одиночку (54% заказов в онлайн-тревел-агентстве), реже — вдвоем (29%) и с ребенком (17%). Чаще всего билеты таким способом приобретают люди в возрасте 26–35 лет (48%) и главным образом мужчины (52%).

При этом средний чек при покупке путешествий (авиабилетов и туров) в рассрочку или кредит составляет порядка 68 тыс. рублей.

Исследование основано на данных партнеров сервиса «Тинькофф Кредит Брокер», предоставляющего услуги по оформлению рассрочек и POS-кредитов, в сегменте «путешествия», а также обезличенных данных клиентов, купивших авиабилеты в «Тинькофф Путешествиях» в январе–сентябре 2022 года.

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