Более 90 млн рублей выделят на проект новой трассы под Волгоградом

В Волгоградской области объявили аукцион на проект строительства и реконструкцию участков автомобильной дороги А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 91,8 млн рублей.

Работы будут проходить на участках км 24+500 — км 41+860. Застройщиком выступит ФКУ Упрдор Москва — Волгоград. В документах к аукциону сказано, что в общей сложности работами будет охвачено 17 км. Проезжая часть будет включать в себя четыре полосы. Планируется строительство двух развязок и трех мостов, уточняет ИА «НовостиВолгограда.Ру».

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области в Старополтавском районе возведут подъезд к селу Красный Яр от федеральной трассы. На эти цели из регионального бюджета выделят почти 422 млн рублей. Подъезд построят от автодороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград.