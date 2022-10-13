В Киевской области заявили об ударах по объектам инфраструктуры

Замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко 13 октября сообщил об ударах по объектам критической инфраструктуры в Киевской области.

«Киевщина. Очередные удары дронов-камикадзе по объектам критической инфраструктуры», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, работа над ликвидацией последствий уже ведется.

Утром воздушную тревогу объявили в Киеве и центральных регионах Украины.

Сирены воздушной тревоги также звучали и в Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях.

В этот же день председатель региональной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о серии взрывов в Киевской области. Он отметил, что зафиксированы удары по одной из общин области. Кулеба призвал местных жителей оставаться в укрытиях, пока объявлена воздушная тревога, и не распространять фото и видеозаписи с места взрывов.

Кроме того, 12 октября украинское информагентство УНИАН сообщило о взрывах в Житомирской области. Тогда же стало известно, что воздушная тревога объявлена в центре и на юге Украины. Официально о воздушной тревоге предупредили власти Одесской, Черкасской и Полтавской областей.

10 и 11 октября ВС РФ нанесли удары по энергетической и военной инфраструктуре Украины.

Как отметил президент России Владимир Путин, по предложению Минобороны РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам в ответ на террористические атаки Киева.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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