Эрдоган призвал заново разработать систему мировой безопасности

Архитектура системы мировой безопасности должна быть разработана заново. Об этом в четверг, 13 октября, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

«Мы считаем, что архитектура глобальной безопасности должна быть разработана заново на основе нового понимания, которое является более справедливым и равноправным», — сказал Эрдоган.

Он добавил, что в последние годы Турция неоднократно заявляла, что современный мир — это больше пяти постоянных членов Совбеза ООН.

Турецкий лидер также указал, что Анкара выступает за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и намерена продолжить усилия для достижения перемирия между сторонами. По словам Эрдогана, последствия боевых действий «в региональном и глобальном масштабе» сегодня испытывают все страны.

Ранее в четверг в Астане начался саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. На него прибыли полсотни делегаций из 27 государств и международных организаций, включая президентов стран Азии. Это первое столь масштабное внешнеполитическое событие после пандемии коронавируса не только в Казахстане, но и во всей Азии.

В этот день в рамках мероприятия запланирована встреча лидеров России и Турции. На ней в том числе будет затронута тема посредничества Анкары в решении конфликта на Украине.

В рамках саммита также будут обсуждаться темы регионального сотрудничества в Азии в экономической и гуманитарной сферах, а также в области безопасности.