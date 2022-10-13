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Песков указал на ущерб энергобезопасности ЕС из-за ЧП на «Северных потоках»

Песков заявил, что европейцам еще предстоит осознать ущерб от аварий на «Северных потоках»
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Фото: REUTERS/Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix
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Европейцам еще предстоит осознать ущерб от аварий на «Северных потоках». Об этом заявил в четверг, 13 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Выбытие из эксплуатации структуры «Северных потоков» за исключением одной оставшейся живой нитки второго «Северного потока», конечно, нанесло ущерб в целом потенциалу энергобезопасности. Европейцам еще это предстоит понять», — сказал он в эфире Первого канала.

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Кроме того, говоря о компенсации Западом выпадающих объемов газа, Песков заявил, что вопрос заключается в ценах, позволят ли они Европе оставаться конкурентноспобной экономикой.

Ранее эксперты оценили компенсацию за повреждения газопроводов в €17 млрд. Как рассказал «Известиям» 29 сентября аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» были застрахованы европейскими компаниями (их названия не раскрывают). Сумма выплат, если случившиеся взрывы на газопроводах будут признаны террористическими актами, может исчисляться теоретически миллиардами евро и даже покрыть часть расходов на строительство.

Тогда же зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев уточнил, что обычно нефтегазовые объекты страхуют на их полную стоимость. Учитывая, что реализация проекта «Северный поток — 2» оценивалась в €9,5 млрд, а СП-1 — примерно в €7,5 млрд, то страховые выплаты аффилированным с «Газпромом» компаниям-операторам СП-1 и СП-2 могут достичь €17 млрд, указал эксперт.

Однако все будет зависеть от того, выявит ли расследование диверсии и будет ли указана в договоре причина аварий.

Утечка газа была обнаружена 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. Как заявил в начале октября глава «Газпрома» Алексей Миллер, на восстановление поврежденных ниток газопроводов уйдет не один год. При этом он отметил, что приступать к восстановлению СП можно только после решения ряда вопросов, включая санкционные, и предоставления ЕС гарантий дальнейшей безопасной эксплуатации газопроводов. В то же время он добавил, что создать новую инфраструктуру в Черном море будет быстрее, чем восстановить «Северные потоки».

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