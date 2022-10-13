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Школу на Урале проверят после падения ученика на лестнице

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В городе Асбесте Свердловской области надзорные органы проверят школу, где второклассник разбил голову, когда бежал по лестнице. По результатам приемки помещение было признано полностью безопасным для детей. О будущей проверке ИА «Ура.ру» рассказали в администрации учебного заведения.

Между тем выяснилось, что мальчик, получивший травмы, не был сразу госпитализирован, — его сразу же после случившегося увела из школы бабушка. Она отказалась от вызова врача и решила отвести ребенка в больницу самостоятельно.

Мальчик пострадал, когда шел с классом в столовую. Оторвавшись от одноклассников, он побежал по лестнице, не удержал равновесия и упал со ступеней.

Ранее сообщалось, что в селе Сокур Новосибирской области в машине скорой помощи скончался восьмилетний мальчик. Ему внезапно стало плохо на уроке физкультуры. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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