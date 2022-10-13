Траты на капремонт сократили в Курганской области

В Курганской области сократили финансирование работ по капитальному ремонту домов в Кургане и Шадринске. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовых документов.

В региональном департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ ИА «Ура.ру» пояснили, что речь идет о дополнительных субсидиях. Так, на ремонт домов в Кургане размер субсидии составляет 30,04 млн рублей, в Шадринске — 2,48 млн рублей. Изначально Кургану выделяли 40 млн рублей, а Шадринску — 10 млн рублей.

Решение принято из-за того, что не были проведены торги, а муниципалитеты не освоили дополнительные средства регионального бюджета. В департаменте подчеркивают, что речь идет именно о дополнительных средствах. Первоочередные ремонты многоквартирных домов проводят на деньги регионального Фонда капитального ремонта.

Ранее сообщалось, что в Курганской области оштрафовали на 100 тыс. рублей региональный департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ. Надзорное ведомство во время проверки выявило дефекты и неисправности у путепроводов в Шумихе, Лебяжьем и Макушине.