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Захарова указала на нацистскую логику в интервью Зеленского

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Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на нацистскую логику президента Украины Владимира Зеленского в его интервью агентству Би-би-си. Об этом 13 октября она написала в своем Telegram-канале.

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Она привела слова украинского лидера, где тот отметил, что «никто из нормальных цивилизованных лидеров с Россией не хочет общаться».

«Вот это и есть неонацистская логика — он не считает за «нормальных» не натовцев. Весь мир, по Зеленскому, только Запад. Остальных нет. Он даже не замечает, как подсознательное отношение превосходства над теми, кто отличается от «белого человека», прорывается в ходе его коматозных интервью», — написала Захарова.

Ранее, 11 октября, Зеленский призвал страны G7 разместить на границе Украины и Белоруссии международных наблюдателей для контроля за ситуацией с безопасностью. Кроме того, Зеленский попросил коллег из «большой семерки» создать для Украины «воздушный щит» в виде современных и эффективных систем ПВО.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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