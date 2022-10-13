В ЕЭК заявили о переходе большинства стран ЕАЭС на оплату газа в рублях

Большинство стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перешли на оплату газа в рублях. Об этом в четверг, 13 октября, сообщил «РИА Новости» министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арзыбек Кожошев.

«В рамках Евразийского союза некоторые страны договорились между собой оплачивать российский газ только в российских рублях <...> Казахстан сейчас в этом направлении думает», — заявил он.

Кожошев также спрогнозировал рост популярности национальной валюты на мировом рынке. Это, в свою очередь, позитивно повлияет на рубль.

«Российский рубль будет укрепляться, поскольку будут усиливаться взаиморасчеты в нацвалютах по всем направлениям стран, куда поставляется российское сырье, газ», — отметил собеседник агентства.

В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Договор о союзе вступил в силу 1 января 2015 года. В 2018 году статус государства-наблюдателя получила Молдавия, в 2020-м — Узбекистан и Куба.

14 сентября в ЕЭК рассказали о направлениях сотрудничества ЕАЭС и ШОС. Одним из самых перспективных направлений было названо сотрудничество в сфере взаимных расчетов и интеграции расчетно-платежных систем на основе использования национальных валют для проведения трансграничных платежей, финансирования торговли и инвестиций.

16 августа эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил о снижении интереса к доллару в мире и по объемам трансакций, и по темпам сокращения мировых резервов в нацвалюте США. По его мнению, перевод остальных экспортных потоков на рубли может быть вопросом времени.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа.