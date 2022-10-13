В СБ заявили о желании РФ решить вопрос по Украине дипломатическим путем

Россия выступает за скорейшее дипломатическое решение украинского вопроса и хочет мирно сосуществовать с Украиной и всей Европой, но не за счет своей безопасности. Об этом в четверг, 13 октября, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов.

«Россия также является сторонником скорейшего дипломатического решения проблемы. В отличие от некоторых других государств мы не хотим решить все силой, не призываем к уничтожению противника, не стремимся «разорвать его в клочья». Нет, мы хотим мирно сосуществовать не только с Украиной, но и со всей Европой», — сказал Венедиктов в интервью ТАСС, комментируя посреднические усилия Турции по украинскому урегулированию.

Венедиктов добавил, что Москва рассчитывает, что за рубежом будут более серьезно относиться к инициативам России по формированию равной и неделимой безопасности.

«Безопасность одного не может быть обеспечена за счет другого. Пока что на протяжении последних лет европейцы пытались обеспечить эту безопасность именно за наш счет», — отметил замсекретаря Совбеза.

Ранее Венедиктов заявил о стратегии США и ЕС вести борьбу «до последнего украинца». Он добавил, что эта стратегия ведет в никуда и подталкивает Киев «в самое пекло».

11 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что в настоящее время Москва слышит заявления администрации США, намеренной и дальше поставлять вооружения Киеву, затягивая конфликт и делая его максимально больным для Украины.

3 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США подчинили себе весь коллективный Запад, чтобы превратить Украину в инструмент борьбы с Россией.

В конце сентября Лавров отмечал, что США являются стороной конфликта на Украине. Кроме того, США рассматривают ситуацию вокруг Украины как подтверждение своей возможности оставаться гегемоном. Тогда же глава МИД РФ отметил, что Москва не допустит того, чтобы Запад использовал Украину как плацдарм для создания угроз безопасности для России.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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