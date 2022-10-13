Токаев заявил о намерении наращивать усилия по развитию СВМДА

Казахстан намерен наращивать усилия по дальнейшему развитию Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Об этом 13 октября заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«Казахстан в качестве председателя Совещания намерен наращивать усилия по дальнейшему продвижению процесса СВМДА. Благодаря поддержке государств-членов это уже принесло ощутимые результаты», — сказал он.

По словам казахстанского лидера, необходимо трансформировать предложенный КНР финансовый саммит СВМДА в постоянно действующую площадку. Токаев подчеркнул, что это приведет к «восстановлению экономик, устойчивому и инклюзивному развитию, созданию благоприятных условий для регионального и субрегионального финансового сотрудничества в рамках Совещания».

Кроме того, президент Казахстана предложил провести в 2024 году в столице страны конференцию высокого уровня по экологическим проблемам в странах Совещания. Он отметил, что основой совета СВМДА по вопросам сотрудничества в сфере экологии могут стать результаты сегодняшней конференции.

Ранее в этот день сообщалось, что в Астану прибыл президент России Владимир Путин. Ожидается, что российский лидер, в частности, примет участие в шестом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Кроме того, будет присутствовать на заседании Совета глав государств СНГ и саммите «Россия-Центральная Азия».

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что на саммите в Казахстане Путин будет говорить об экономическом сотрудничестве в Азии. В том числе будут обсуждаться вопросы восстановления цепочек поставок жизненно важных товаров, поддержания мира и стабильности на континенте с акцентом формирования там системы равной, общей и неделимой безопасности, основанной на общепризнанных принципах международного права.

СВМДА — межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. В СВМДА входят 27 стран.