Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден ошибочно заявил о гибели своего сына в Ираке
Мир
Истребитель ВСУ МиГ-29 потерпел крушение под Винницей
Мир
В Киевской администрации сообщили о серии взрывов в области
Мир
Турция призвала Финляндию соблюдать меморандум о членстве в НАТО
Мир
Путин прибыл в Астану на саммит СВМДА
Происшествия
Украинские военные выпустили четыре снаряда по Донецку
Мир
МО Украины заявило о фактическом вхождении страны в НАТО
Мир
В СБ РФ заявили об угрозе мировой войны при вступлении Украины в НАТО
Мир
В Киеве и области объявлена воздушная тревога
Мир
В США обеспокоились поездками американских знаменитостей на Украину
Мир
Венгрия и Сербия поддержали антироссийскую резолюцию на ГА ООН
Мир
Байден назвал резолюцию ГА ООН демонстрацией отношения мира к действиям РФ

Токаев заявил о намерении наращивать усилия по развитию СВМДА

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Казахстан намерен наращивать усилия по дальнейшему развитию Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Об этом 13 октября заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Многополярный мир: чем сегодня важны саммиты в Астане
Столица Казахстана на этой неделе соберет десятки глав государств и ведомств

«Казахстан в качестве председателя Совещания намерен наращивать усилия по дальнейшему продвижению процесса СВМДА. Благодаря поддержке государств-членов это уже принесло ощутимые результаты», — сказал он.

По словам казахстанского лидера, необходимо трансформировать предложенный КНР финансовый саммит СВМДА в постоянно действующую площадку. Токаев подчеркнул, что это приведет к «восстановлению экономик, устойчивому и инклюзивному развитию, созданию благоприятных условий для регионального и субрегионального финансового сотрудничества в рамках Совещания».

Кроме того, президент Казахстана предложил провести в 2024 году в столице страны конференцию высокого уровня по экологическим проблемам в странах Совещания. Он отметил, что основой совета СВМДА по вопросам сотрудничества в сфере экологии могут стать результаты сегодняшней конференции.

Ранее в этот день сообщалось, что в Астану прибыл президент России Владимир Путин. Ожидается, что российский лидер, в частности, примет участие в шестом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Кроме того, будет присутствовать на заседании Совета глав государств СНГ и саммите «Россия-Центральная Азия».

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что на саммите в Казахстане Путин будет говорить об экономическом сотрудничестве в Азии. В том числе будут обсуждаться вопросы восстановления цепочек поставок жизненно важных товаров, поддержания мира и стабильности на континенте с акцентом формирования там системы равной, общей и неделимой безопасности, основанной на общепризнанных принципах международного права.

СВМДА — межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. В СВМДА входят 27 стран.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022