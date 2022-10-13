Трамвайный парк обновят в Нижнем Тагиле до конца 2022 года

В Нижний Тагил до конца 2022 года должны доставить восемь новых трамвайных вагонов модели 71-412. В следующем году в город прибудут еще четыре вагона. Об этом рассказал мэр Владислав Пинаев.

По его словам, которые приводит ТагилСити.Ру, город обновляет трамвайный парк. Это позволит убрать с линии вагоны, которые уже выработали свой ресурс, сделать поездки жителей более комфортными и освежить облик городских улиц.

Перед выходом на маршруты новые вагоны пройдут сборку, наладку оборудования и обкатку. Параллельно будут оформляться все необходимые для работы документы.

В администрации «Тагильского трамвая» сказали, что водители с легкостью освоят новое транспортное средство. Планируется использовать вагоны на большинстве маршрутов.

Ранее сообщалось, что министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области объявило закупку 33 новых трамваев для Челябинска. Максимальная стоимость контракта составит 2,4 млрд рублей.