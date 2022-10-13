Истребитель ВСУ МиГ-29 потерпел крушение под Винницей

Вечером 12 октября под Винницей разбился украинский истребитель. Об этом в четверг, 13 октября, сообщило украинское командование воздушных сил.

«Двенадцатого октября около 21:00 вблизи Винницы потерпел аварию истребитель одной из бригад тактической авиации воздушных сил. Летчик успешно катапультировался», — отмечается в сообщении.

Также стало известно, что пилот начал терять управление по неустановленным техническим причинам, однако ему удалось успешно катапультироваться.

Ранее, 11 октября, расчет зенитного ракетного комплекса «Бук» сбил украинский беспилотник.

До этого, 6 октября, представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что истребительная авиация ВКС России сбила в воздухе два украинских самолета – МиГ-29 и Су-24. Кроме того, по его словам, были сбиты три снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха».

5 октября в ДНР расчет зенитного ракетного комплекса «Оса» сбил украинский штурмовик Су-25. Штурмовик пытался нанести удар с воздуха, но диверсанта заметили раньше с земли.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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