Байден оговорился и заявил о смерти его сына в Ираке

Байден оговорился и заявил о смерти его сына в Ираке

2022-10-13 07:22:16

2022-10-13 07:22:16

2022-10-13 07:22:16

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