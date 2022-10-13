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В Китае заявили о страхе Столтенберга при объявлении учений НАТО

Global Times: генсек НАТО Столтенберг проявил страх, анонсируя ядерные учения альянса
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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В заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга об учениях сил ядерного сдерживания чувствуется его страх. Об этом 12 октября написала китайская газета Global Times.

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«В заявлениях Столтенберга прослеживается чувство страха — страха показаться слабым, если НАТО не станет бить себя в грудь перед Россией. Когда Столтенберг сказал, что ядерные учения — лучший способ предотвратить эскалацию, он изо всех сил пытался показать, что НАТО в превосходном расположении духа», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, НАТО не оказывает помощь Украине, а ведет ее к самоуничтожению, при этом толкает конфликт в «бездонную обостряющуюся пропасть».

«Благодаря Столтенбергу и ему подобным в НАТО остается мало места для относительно рациональных и умеренных голосов, когда речь заходит о России. Они сузили свой выбор в конфликте, оставив лишь один путь — дальнейшее нагнетание напряженности», — заключило издание.

Ранее, 13 сентября, глава украинского МИД Алексей Резников после встречи Йенсом Столтенбергом заявил, что Украина де-факто присоединилась к НАТО, о чем свидетельствует помощь со стороны государств, входящих в блок.

Накануне Столтенберг перед началом заседаний в Брюсселе глав минобороны альянса заявил, что теперь акцент в военных поставках Украине будет сделан на системах противовоздушной обороны (ПВО). Он добавил, что все союзники по Североатлантическому альянсу «решительно настроены поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

До этого, Столтенберг отметил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением для НАТО, поэтому допустить такого сценария нельзя, считает он. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел соответствующее высказывание генсека НАТО признанием того, что альянс воюет на стороне Украины.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в начале октября напомнил, что ориентация Киева на вступление в НАТО и подтверждение будущего членства страны в блоке стало фактором начала специальной военной операции РФ.

В сентябре президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что США, Великобритания и Евросоюз подталкивают Украину к переносу военных действий на территорию России. Он уточнил, что со стороны Запада в ход пошел и ядерный шантаж: некоторые представители государств говорят о допустимости применения против России ядерного оружия. Он напомнил, что РФ также располагает различными средствами поражения.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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