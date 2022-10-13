Советник Байдена Кирби назвал высоким риск втягивания США и НАТО в конфликт на Украине

США и НАТО находятся в опасной близости от того, чтобы стать участниками российско-украинского конфликта. Об этом предупредил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Риски сейчас высоки... В этом нет сомнений», — сказал он в интервью для телеканала CNN.

Ранее, 11 октября, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что поставки Западом Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) повышенной дальности являются самым быстрым путем эскалации конфликта на Украине. По его словам, руководителям США и НАТО следует подумать, прежде чем поставлять оружие «психам в Киеве».

За день до этого посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что заявления администрации Соединенных Штатов о готовности поставить Киеву оружие подтверждают закрепление США в статусе участника конфликта. Он призвал США и их союзников не пересекать «красных линий». Как добавил Антонов, «накачивание» киевского режима смертоносным вооружением приведет лишь к дальнейшему затягиванию конфликта.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на затягивание США конфликта на Украине поставками систем ПВО.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 29 сентября указала на то, что объем американской финансовой помощи Киеву скоро достигнет астрономической суммы в $26 млрд. Также она подчеркнула, что США фактически стали стороной конфликта на Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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