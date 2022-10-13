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В США оценили итог голосования за антироссийскую резолюцию на ГА ООН

Профессор американского университета Коробков оценил итог голосования за антироссийскую резолюцию на ГА ООН
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Результаты голосования за антироссийскую резолюцию, осуждающую проведение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов о вхождении в состав России, на Генассамблее ООН (ГА ООН) оказались абсолютно ожидаемыми. Об этом в четверг, 13 октября, заявил профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков.

«Большинство поддержали США, при этом целый ряд государств проголосовали против или воздержались. Для России самым главным было поведением Китая, Индии, ЮАР, которые, в частности, воздержались при голосовании. Что касается большинства, естественно, они поддержали США, как потому, что американцы имеют возможность оказывать давление, так и потому, что этот вопрос рассматривается в качестве системообразующего, он касается суверенитета государств, их способности контролировать собственную территорию», — сказал Коробков.

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Как он отметил, большая часть стран мира с осторожностью относится к прецеденту изменения границ, поскольку «сами имеют какие-то проблемы в плане своей территориальной целостности».

«Никаких сенсаций не произошло кроме одной. Сенсация заключалась в требовании Албании провести открытое голосование. Поддержали идею открытого голосования примерно столько стран, сколько потом голосовали в поддержку резолюции, против голосовали примерно столько же стран, которые потом выступили или против такой резолюции или воздержались при голосовании», — заключил профессор.

Ранее, 12 октября, президент США Джо Байден назвал резолюцию ГА ООН демонстрацией того, что мир как никогда един в неприятии действий России на Украине. Кроме того, он отметил, что мир «полон решимости привлечь Россию к ответу за ее нарушения».

Также первый заместитель постоянного представителя РФ при ГА ООН Дмитрий Полянский сказал, что результаты голосования по резолюции свидетельствуют о регрессе мировой дипломатии. По его словам, около 40 стран — участниц международной организации подверглись давлению коллективного Запада.

В тот же день ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Отмечается, что за принятие резолюции проголосовали 143 страны, против проголосовали пять государств — РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа, еще 35 стран воздержались.

Тогда же постпред России при ООН Василий Небензя назвал проект резолюции провокационным. По его словам, он способен подорвать возможные дипломатические усилия.

11 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение о том, что реформа Совета Безопасности ООН (СБ ООН) уже назрела, а постоянная недопредставленность развивающихся стран должна быть урегулирована. Он подчеркнул, что семь из 15 членов СБ ООН представляют коллективный Запад.

ГА ООН 10 октября поддержала предложение Албании, которая выступила за проведение открытого голосования по резолюции, осуждающей присоединение к РФ новых территорий по итогам референдумов.

Президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. По результатам обработки 100% бюллетеней за присоединение к России в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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