Нью-Йорк рискует превратиться «в пыль» в случае, если Украина попытается вернуть Крым. Об этом написала Сумантра Майтра, обозреватель американского журнала National Interest.

Автор статьи привела резко изменившуюся позицию главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, который в начале спецоперации России яро поддерживал Украину. Между тем, упомянула она, в последние недели ситуация на фронте изменилась, чаще стали рождаться разговоры и опасения по поводу риска ядерной войны. Киев уверяет весь мир, что предпримет максимум возможных действий, чтобы вернуть себе Крым.

«Илон Макс, как и любой здравомыслящий человек с головой на плечах, обеспокоен этим. Никто не хочет, чтобы Нью-Йорк превратился в пыль в попытке отвоевать Крым», — говорится в статье.

Обозреватель указала также на то, что с самого начала боевых действий у украинцев сложилось впечатление, «что они и есть Запад, что их борьба в полной мере является борьбой Запада, что они могут ожидать, что любая эскалация и требование будут выполнены безоговорочно». В ответ получали немыслимый запас вооружения и деньги.

Теперь, добавила автор, Киев почувствовал себя в какой-то мере преданным, поскольку «цели Запада изменились по сравнению с их собственными».

«Украина, конечно, не Запад, и нельзя рисковать ядерной эскалацией для периферийных территорий, таких как Украина, или аморфных ценностей, таких как «демократия», которая в лучшем случае является сигналом добродетели, а в худшем — призывом к вечной войне», — заключила обозреватель.

Ранее, 12 октября, стало известно, что на улицах Украины с билбордов убирают изображения крупнейшего предпринимателя и миллиардера из США Илона Маска. На рекламных щитах раньше выражалась благодарность за оказанную Украине помощь.

Произошло это после того, как Маск опубликовал серию твитов, посвященных ситуации на Украине. В частности, для урегулирования конфликта он предложил провести повторные референдумы на освобожденных территориях Донбасса под эгидой ООН, перестать оспаривать принадлежность Крыма РФ и перейти к переговорам. Также он выразил мнение, что в любой зоне конфликта необходимо поддерживать волю тех, кто там живет. Он объяснил, что русские люди составляют большую часть в ряде восточных регионов Украины и они выбирают Россию.

Между тем обозреватель французской газеты Figaro Рено Жирар заявил, что страны Евросоюза, которые призывали Украину отобрать у России Крым силой, оторвались от реальности. Он пояснил, что при попытке наступления в Крыму ВСУ столкнутся с решительным сопротивлением как местного населения полуострова, так и всей России.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 30 сентября в Кремле по результатам референдумов состоялась церемония подписания договоров о вхождении их, а также Херсонской и Запорожской областей, в состав РФ.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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