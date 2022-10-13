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Источник сообщил о непричастности водителя грузовика к взрыву на Крымском мосту

«РИА Новости»: следствие не подозревает водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Водитель взорвавшегося при переезде через Крымский мост грузовика мог не знать о готовящемся теракте. Об этом в четверг, 13 октября, сообщил «РИА Новости» информированный источник.

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«Мужчина, который был за рулем грузовика, предварительно, не подозревается силовыми структурами в причастности к совершению теракта. Вероятно, он сам не знал, что исполняет преступный заказ», — заявил собеседник агентства.

Накануне в СК РФ рассказали о многочисленных обысках в нескольких регионах по уголовному делу о теракте на Крымском мосту. Также был произведен осмотр места происшествия, по найденным там фрагментам назначены необходимые экспертизы.

Ранее в этот день Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала фотографии лиц, причастных к организации террористического акта на Крымском мосту. Среди фигурантов граждане РФ, Украины, Грузии и Армении.

Также ФСБ сообщила, что организатором теракта являлось Главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Взрывное устройство спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 кг.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. После этого загорелись семь топливных цистерн ж/д состава. По последним данным, в результате взрыва погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело о терроризме.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее на Крымском мосту терактом и указал на причастность к произошедшему украинских спецслужб. Президент также добавил, что Украина пыталась провести десятки терактов, в том числе и подорвать газопровод «Турецкий поток».

В середине августа депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что на саммите НАТО в июне представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы по уничтожению Крымского моста. Еще 16 июня генерал-майор украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что объект является целью номер один для ударов ВСУ.

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