На полигоне армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) военнослужащие обучаются применению противотанковых ракетных комплексов (ПТУР).

Сообщается, что в ходе занятий мобилизованные выполняют нормативы по подготовке комплексов ПТУР к стрельбе, смене огневых позиций, ведению разведки. На занятиях с боевой стрельбой военнослужащие ведут огонь из ПТУР по неподвижным мишеням, имитирующим боевую технику условного противника.

Кроме того, с мобилизованными гражданами, ранее проходивших службу в артиллерийских подразделениях, проводятся занятия по стрельбе и управлению огнем из 120-мм минометов «Сани».

Отмечается, что в ходе занятий военнослужащие мотострелкового соединения помогают мобилизованным восстановить навыки работы на артиллерийских приборах.

Расчеты 120-мм минометов выполняют нормативы по приведению орудий в боевое положение, отрабатывают наведение на установленные цели, а также стреляют по мишеням, имитирующим боевую технику и живую силу.

Ранее, 12 сентября, появились кадры подготовки мобилизованных на полигоне ВВО на Сахалине. Отмечается, что военнослужащие совершенствуют навыки ведения огня из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В.

11 октября Минобороны России показало, как проходит подготовка мотострелковых подразделений, состоящих из мобилизованных и добровольцев на одном из полигонов ЗВО. Призванные из запаса граждане вспоминают не только как стрелять, но и как перемещаться, в том числе в составе подразделений.

Огневую подготовку мобилизованные проходят на автоматах, крупнокалиберных пулеметах и гранатометах. В районы боевых действий военнослужащие должны направляться после подготовки и боевого слаживания.

До этого, 8 октября, в Минобороны показали, как в Хабаровском крае на полигоне ВВО продолжаются интенсивные практические занятия по огневой и тактической подготовке, где военные отрабатывают действия в наступлении и обороне.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.